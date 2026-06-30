La cifra de víctimas del doble terremoto registrado en Venezuela sigue incrementándose. De acuerdo con la Asamblea Nacional, el desastre deja hasta el momento 1.719 fallecidos y 5.034 heridos. Asimismo, hay 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 quedaron completamente destruidos, según CNN.

Los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda entre inmuebles derrumbados y montañas de escombros, en medio de la incertidumbre de miles de familias que aún esperan noticias de sus familiares desaparecidos.

Ciudadanos peruanos y descendientes de peruanos también figuran entre los sobrevivientes del terremoto en Venezuela. Desde La Guaira, una de las zonas más afectadas, Josbel Borrero y Daniela Gómez contaron a Latina Noticias cómo lograron ponerse a salvo durante el sismo.

Borrero, hijo de padre venezolano y madre peruana, relató que se encontraba participando en la festividad de San Juan cuando ocurrió el terremoto. Según explicó, el evento se realizaba en una zona alta, lo que contribuyó a que muchos de los asistentes se salvaran.

El joven contó que el barrio donde residía quedó completamente destruido. Además, lamentó la pérdida de una amiga y de su jefa, mientras que su gata permanece desaparecida. Pese a ello, dijo conservar la esperanza, pues aún continúan hallando sobrevivientes entre los escombros.

“Seguimos buscando. Todavía hay personas vivas. Hoy me enteré que encontraron a un amigo mío”, expresó.

Por su lado, Daniela Gómez, hija de padres peruanos y residente desde hace 23 años en La Guaira, contó que logró salir de su vivienda junto con su madre y su hermano antes de que varias estructuras colapsaran.

“Es puro escombro. Literalmente no queda nada”, indicó al describir el estado actual de la ciudad.

Gómez añadió que numerosas personas continúan desaparecidas, entre ellas un amigo cercano cuya familia sigue buscándolo. Además, señaló que su hermano menor perdió a varios compañeros de colegio a causa del desastre.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que ya fueron ubicados los cuatro ciudadanos peruanos que, en un primer momento, habían sido reportados como desaparecidos.

No obstante, la Cancillería informó que dos ciudadanos peruanos de una misma familia continúan desaparecidos, mientras prosiguen las gestiones consulares para su ubicación.

Asimismo, la institución señaló que la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene la entrega de víveres y ayuda humanitaria a los ciudadanos peruanos afectados, al tiempo que continúa supervisando la emergencia junto con las autoridades venezolanas.