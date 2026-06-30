El Callao buscará inscribir su nombre en el Guinness World Records con la realización de la “Clase de Salsa Más Grande del Mundo”, un evento que reunirá a más de 1.830 participantes el próximo 4 de julio en la Plaza Grau.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad Provincial del Callao, tiene como objetivo superar la única marca internacional existente en esta categoría y convertirse en el primer récord oficial reconocido por Guinness para una clase masiva de salsa.

Más de 1.830 personas bailarán una misma coreografía

El desafío consistirá en que todos los participantes ejecuten de manera simultánea una misma coreografía, cumpliendo los estándares establecidos por Guinness World Records para la validación del intento.

Con esta actividad, el municipio busca posicionar al Primer Puerto como la Capital de la Salsa del Pacífico, resaltando la importancia de este género musical en la identidad cultural chalaca.

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Artistas respaldan el intento de récord

El lanzamiento oficial contó con la participación de reconocidos representantes de la salsa peruana, entre ellos Jeinson Manuel, Paula Arias, líder de Son Tentación; Jhonny Peña, fundador de la orquesta Zaperoko; Susel Gómez “La China” y Yamandú, representante de K’llao Salsa.

Durante la presentación, los artistas invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta actividad, que busca proyectar la cultura chalaca a nivel internacional.

Alcalde convoca a la ciudadanía

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, destacó la importancia del reto y señaló que alcanzar el Guinness World Records representaría un logro para toda la ciudad y el país.

“Alcanzar el Récord Guinness será un logro no solo para nuestra ciudad, sino para todo el Perú. Debemos sentirnos orgullosos de llevar el swing en nuestras venas y demostrar que somos los mejores bailarines de salsa del mundo”, expresó.

Inscripciones abiertas y gratuitas

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades.

Los organizadores precisaron que no es necesario contar con experiencia profesional en baile, aunque sí se recomienda tener conocimientos básicos de salsa para seguir la coreografía oficial.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta completar el aforo establecido para el intento de récord.