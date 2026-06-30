Delincuentes armados perpetraron un nuevo atentado contra el empresario deportivo conocido como el ‘Tío Fritz’. En esta ocasión, dispararon contra una de sus tiendas de artículos deportivos, situada en la cuadra 35 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos.

De acuerdo con RPP, el atentado quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a dos sujetos caminando por la acera. Al llegar al frontis del negocio, uno de ellos saca un arma de fuego y realiza varios disparos hacia el interior del establecimiento. Luego, ambos huyen en dirección a la avenida Carlos Izaguirre.

La tienda permanecía abierta y con clientes en su interior cuando ocurrió el ataque. El atentado desató escenas de pánico en los alrededores del establecimiento. En el video se aprecia a una vendedora de golosinas corriendo para ponerse a salvo tras escuchar los disparos.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los trabajadores del establecimiento resultó herido y fue trasladado de emergencia a una clínica. Se trata de Micky Randy Pulido Rupay (42), quien recibió un impacto de bala en el abdomen y permanece internado bajo observación.

Tras el ataque armado, efectivos de la Comisaría PNP Sol de Oro se desplazaron hasta la escena y cercaron el área para realizar las diligencias de ley.

En los alrededores del establecimiento, los peritos de criminalística encontraron cuatro casquillos de bala, que serán sometidos a las pericias correspondientes.

El empresario Fritz Durand Falcón, conocido como el ‘Tío Fritz’, ya había sido blanco de un atentado días atrás. El último fin de semana, un delincuente disparó contra uno de sus agentes de seguridad frente a una de sus tiendas, en el Cercado de Lima.