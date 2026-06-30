La delincuencia sigue afectando el transporte urbano en Lima Metropolitana. En esta ocasión, la empresa Translima reportó que lleva cuatro días sin operar sus rutas habituales entre San Martín de Porres y Jesús María, debido a presuntas extorsiones y al incremento del cobro de cupos por parte de delincuentes.
Desde el patio de maniobras, personal administrativo y conductores informaron a América Noticias que vienen siendo víctimas de cuatro bandas criminales desde junio del año pasado.
Los afectados precisaron que una de estas organizaciones criminales ha incrementado el monto que venían pagando por una supuesta “protección”, el cual asciende a 60 soles diarios.
Asimismo, manifestaron sentirse “desamparados”, al indicar que las autoridades aún no se han pronunciado al respecto.
“Nosotros exigimos que nos des resguardo policial. Se está pagando a cuatro grupos y no da para más. No tenemos carros nuevos y lo que se gana se va en mantenimiento. Trabajamos del día a día, todos los días hay muerte y matan a un chofer, somos humanos, tenemos hijos y familia”, expresaron a dicho matinal.
Los denunciantes indicaron que en un inicio se les exigió el pago de 3 mil soles, cifra que luego fue reducida a mil; no obstante, precisaron que deben pagar a cuatro bandas distintas, lo que vuelve imposible asumir el monto. Además, afirmaron que su ruta es corta y no les permite generar los ingresos suficientes.
Cabe recordar que, hasta el momento, dos choferes de la empresa Translima han sido asesinados.