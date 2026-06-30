Un adolescente de 14 años permanece en la unidad de cuidados intensivos luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el distrito de San Martín de Porres. Por la gravedad de sus lesiones, fue derivado de emergencia a un hospital del Callao.

Según América Noticias, el hecho se registró en la avenida Tantamayo, donde un automóvil conducido por Kevyn Choquehuanca Valdivia chocó violentamente contra una motocicleta que transportaba a varias personas. El impacto provocó que los ocupantes del vehículo menor salieran despedidos y cayeran a la vía.

Entre los heridos figura el hijo de Lizeth Beck, quien fue atendido de emergencia en el lugar del accidente y luego derivado a un centro de salud especializado. Debido a la gravedad de su estado, permanece bajo observación en la unidad de cuidados intensivos.

Imágenes de vecinos muestran que el vehículo implicado iba a gran velocidad antes del choque. Tras el primer impacto, continuó su recorrido y terminó colisionando con una mototaxi y un automóvil de servicio de taxi.

Tras los múltiples impactos ocurridos en la avenida Tantamayo, agentes de la Policía Nacional intervinieron a Kevyn Choquehuanca Valdivia y lo llevaron a una dependencia policial para las diligencias de ley.

Las autoridades precisaron que el conductor pasó por los exámenes de ley, entre ellos el dosaje etílico, en el marco de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

La comisaría Laura Caller envió el expediente al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Además, peritos evaluaron los daños en los cuatro vehículos involucrados. Sin embargo, el chofer quedó en libertad tras el accidente.

En tanto, la familia del adolescente pidió apoyo para cubrir los gastos médicos de su tratamiento. Su madre afirmó que, hasta ahora, ellos asumen en solitario los costos de la atención especializada y exigió que los seguros obligatorios de los vehículos involucrados respondan de forma inmediata.