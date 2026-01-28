Un sujeto con gorra fue captado por cámaras de seguridad cuando intentaba llevarse por la fuerza a una niña de cinco años en el distrito de Los Olivos. El hecho, que ha generado conmoción vecinal, ocurrió a plena luz del día en las inmediaciones de la avenida Los Alisos.

Según las imágenes de vigilancia, el hombre se colocó frente a la menor, miró a ambos lados y la sujetó de las manos. Luego, de acuerdo con información policial, la jaloneó y llegó a arrastrarla por la vereda, sujetándola con violencia del polo.

La niña logró escapar durante el forcejeo

Según información de América Noticias, la menor consiguió escapar cuando el agresor tropezó y cayó al suelo en medio del forcejeo. En ese instante, la niña se puso de pie y corrió en dirección contraria, logrando ponerse a buen recaudo.

El material audiovisual, difundido por América Noticias, es considerado clave para la identificación del sospechoso, quien fue visto huyendo del lugar tras el fallido intento.

Denuncia y diligencias policiales

La madre de la niña acudió de inmediato a la Comisaría Sol de Oro para asentar la denuncia formal. Fuentes cercanas a la familia señalaron que la menor y sus parientes se encuentran afectados emocionalmente por la violencia del ataque.

Durante la noche del mismo día, la madre del presunto agresor se presentó ante las autoridades para brindar explicaciones. Su testimonio fue recibido como parte de las primeras diligencias para esclarecer las motivaciones del sujeto.

Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Nacional del Perú, que analiza los videos y recaba más información para la plena identificación del implicado.

Vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Residentes de la avenida Los Alisos indicaron que no es la primera vez que se sienten inseguros en el sector. Por ello, exigieron que el caso no quede impune y reclamaron mayor presencia policial y serenazgo.

Los vecinos señalaron que, si bien las cámaras ayudan a registrar los hechos, el patrullaje preventivo es indispensable para evitar ataques contra menores y otros delitos.