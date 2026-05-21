Las imágenes de un camión trasladando un auto sobre numerosos costales de cebolla en medio de la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Los Olivos, vienen viralizándose en las redes sociales.

En el video difundido por Latina, se observa cómo un automóvil fue colocado encima de sacos de cebolla, ante el asombro de los conductores y pasajeros de otras unidades que circulaban por la transitada vía del norte de la capital.

Las imágenes fueron compartidas en varias redes sociales, en especial en TikTok. Los usuarios se preguntan cómo llegó a parar el auto sobre la mercadería; y cómo será bajado.

No obstante, no se ha reportado información oficial sobre una eventual intervención al camión por parte de las autoridades autoridades competentes, ante el inminente riesgo en la importante avenida de Lima Norte, en la que circulan miles de vehículos diariamente.