Una tragedia enlutó la madrugada de este sábado 31 de enero en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima. Cuatro personas perdieron la vida en un violento accidente vial registrado en la avenida Universitaria, a la altura del cruce con la avenida Marañón. Entre las víctimas fatales se encuentran dos menores de edad.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 2:45 a.m., cuando el vehículo en el que se desplazaban las víctimas perdió el control, invadió la berma central de la vía y terminó impactando con fuerza contra una palmera ubicada en el lugar. Los cuatro ocupantes del automóvil fallecieron de manera instantánea.

Automóvil se despistó e impactó contra una palmera de la vía pública.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron de inmediato tras recibir el reporte de emergencia. Según el registro oficial de la institución, hasta cuatro unidades bomberiles llegaron al lugar para atender el siniestro y coordinar con las autoridades correspondientes.

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller Iberico también se hicieron presentes en la zona y procedieron a acordonar el perímetro para dar inicio a las diligencias preliminares del caso. La escena fue asegurada mientras se esperaba la intervención de otras autoridades competentes.

El reporte policial indica que en total fueron cuatro víctimas mortales, incluyendo a un adolescente de 14 años y a un niño de apenas 3 años de edad. Hasta el cierre de esta información, la identidad completa de los fallecidos no ha sido revelada oficialmente.

Testigos reportan choque previo

Las circunstancias que provocaron el fatal desenlace aún se encuentran bajo investigación policial. Sin embargo, testigos presenciales consultados por el medio RPP indicaron que, momentos antes del despiste, el automóvil principal habría colisionado con otro vehículo.

En este segundo automóvil viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron con lesiones de consideración. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario cercano para recibir atención médica especializada.

PNP acordona la zona para iniciar con las diligencias para esclarecer causas del accidente de tránsito.

Las autoridades aguardan la llegada de representantes del Ministerio Público, quienes deberán ordenar el levantamiento de los cadáveres y autorizar su posterior traslado hacia la Morgue Central de Lima para las pericias correspondientes.