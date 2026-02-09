Un nuevo caso de extorsión se registró en Los Olivos, cuando dos sicarios en motocicleta abrieron fuego contra la vivienda de un instructor de gimnasio ubicada en la urbanización Los Lirios, en el límite distrital con el Callao.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que captaron el momento en que los delincuentes se desplazaban en una moto lineal por el sector durante la noche del sábado 7 de febrero, aproximadamente a las 10 de la noche.

Nueve disparos contra la fachada

Las imágenes muestran cómo los dos sujetos se detienen frente al inmueble y, sin descender del vehículo menor, efectúan múltiples disparos contra la puerta de la vivienda antes de huir rápidamente del lugar.

Según reportó un equipo de Panamericana que acudió a la escena, la puerta del domicilio del instructor recibió al menos nueve impactos de bala, evidenciando la magnitud del ataque.

Amenazas previas y cobro de cupos

Los vecinos de la urbanización Los Lirios expresaron su preocupación por el hecho, señalando que se trata de una zona tranquila donde no son comunes este tipo de incidentes violentos.

Los mismos residentes revelaron que el afectado habría sido víctima de amenazas extorsivas días antes del ataque, lo que hace presumir que los disparos contra su vivienda están relacionados con el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

La familia del instructor presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú, que ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado.

Los efectivos policiales trabajan en determinar el móvil exacto del ataque y recopilan información adicional de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los sicarios.