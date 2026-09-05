Un centro médico ubicado en la avenida Beta, en el distrito de Los Olivos, fue atacado a balazos durante la madrugada de este sábado 5 de septiembre. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y efectuaron más de nueve disparos antes de retirarse del lugar.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el hecho ocurrió cerca del cruce de las avenidas Beta y Tomás Valle, donde los atacantes habrían llegado con el rostro cubierto y vestidos de negro. Uno de ellos descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó contra la fachada del establecimiento, para luego escapar junto al otro ocupante.

Los proyectiles impactaron contra las ventanas del centro médico y provocaron daños en las mamparas ubicadas en el ingreso. Parte de estas estructuras terminó sobre la berma central de la vía, mientras que en una de las lunas se observaron varios impactos de bala.

Pese a la cantidad de disparos efectuados durante el ataque, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales. El establecimiento sí sufrió daños materiales que serán considerados dentro de las diligencias policiales.

Investigación en curso

Agentes de la comisaría PNP Sol de Oro acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recoger posibles evidencias que permitan identificar a los responsables. La zona fue acordonada con el objetivo de preservar elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores se encuentra la posibilidad de que el ataque esté relacionado con un caso de extorsión contra el centro médico. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido corroborada y las autoridades continúan realizando diligencias para determinar el móvil del hecho.