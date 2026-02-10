El suboficial de segunda de la PNP, Segundo Benito Córdova López, de 30 años, fue capturado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en una vivienda familiar ubicada en el distrito de Santa Rosa, donde se ocultaba desde la noche del incidente.

El coronel PNP Jesús Eusebio Talla de la Cruz, jefe de la Divincri Norte, confirmó en conferencia de prensa que el agente fue detenido en flagrancia tras un seguimiento de varias horas. Durante el operativo participaron representantes del Ministerio Público.

El alto mando policial reveló que el agresor argumentó no recordar el ataque por encontrarse en estado de ebriedad cuando efectuó el disparo

“Estando de franco, cometió este hecho lamentable. El argumento que ha dado inicialmente es que no recuerda lo sucedido, ya que, aparentemente, él refiere que estaba en estado de ebriedad”, indicó Talla de la Cruz.

Arma y evidencias incautadas

Durante la captura, la PNP incautó el arma de reglamento del suboficial, la cual fue sometida a pericia balística para corroborar su uso en el intento de homicidio. Además, los agentes localizaron la motocicleta de Córdova López en el hotel Revive, ubicado en Los Olivos, lo que evidencia su intención de ocultarse y huir de la justicia.

El jefe de la Divincri Norte indicó que el efectivo, quien labora en la comisaría de El Agustino, no registra antecedentes disciplinarios. Sin embargo, no descartó que aparezca nueva información conforme avancen las pericias.

Fiscalía inicia investigación

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, a cargo del fiscal provincial Alfredo Camargo Acosta, inició diligencias preliminares contra Córdova López por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El representante del Ministerio Público dispuso tomar declaraciones del detenido, testigos y policías intervinientes. También ordenó la inspección técnico policial, revisión de cámaras de seguridad, pericia morfo facial, examen de absorción atómica y homologación del casquillo encontrado en el lugar de los hechos con el arma del investigado.

Este martes, el suboficial será puesto a disposición de la Fiscalía para que presente la solicitud de 48 horas de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por tentativa de homicidio.