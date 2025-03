Padres de familia del colegio Pitágoras, ubicado en Los Olivos, acudieron a los exteriores de la institución educativa con letreros debido a las amenazas extorsivas.

“Nuestros niños no tienen clases, no tienen un derecho fundamental a la educación. Nosotras, como madres, estamos muy preocupadas, estamos consternadas, incluso algunas estamos evaluando mudarse o salir del país por el miedo. Creo que esto no es justo. En un país en el que tantos años ha habido tanta democracia, tanta paz que nos ha costado alcanzar, que vengan delincuentes y amenacen a los más vulnerables que son los niños, ¿en qué país estamos? ¿A qué vamos a llegar?”, declaró una madre de familia a RPP.

La mujer contó que el viernes pasado, el colegio suspendió las clases y las trasladó a la virtualidad por las amenazas. No obstante, ayer martes, recibieron un mensaje a través de Whatsapp, donde las autoridades del centro educativo informaron que las clases se suspendían por razones de fuerza mayor.

De acuerdo con la madre de familia, tomaron dicha decisión porque los profesores también han recibido amenazas.

“Se suspenden las clases porque los profesores señalan que ellos, directamente, reciben amenazas indicando que tienen información sobre sus familiares, sus movimientos, a qué lugares sacan incluso a pasear a sus mascotas y en los horarios, indicándoles que tienen que renunciar y cortar las clases virtuales [como] una manera de presionar para que puedan efectuar el pago de los 600 mil soles que están exigiendo”, agregó.

Los Olivos: Docentes de colegio reciben mensajes extorsivos durante clase virtual

Profesores del colegio Pitágoras, en el distrito de Los Olivos, reportaron haber recibido mensajes intimidatorios durante una clase virtual este lunes.

Según los reportes, los remitentes exigieron el cese de actividades educativas bajo amenazas, en un presunto caso de extorsión contra la institución, informó América Noticias.

De acuerdo con versiones de los docentes, los sujetos habrían reiterado una demanda de 600 mil soles, suma que ya habrían reclamado previamente al colegio.

Ante los hechos, la dirección del plantel decidió suspender temporalmente las clases virtuales “por motivos de seguridad”, medida que regirá hasta el próximo lunes.

La medida generó inquietud entre padres de familia, algunos de los cuales manifestaron su preocupación por la continuidad del año escolar.

“Es alarmante que se interrumpa el aprendizaje de nuestros hijos por estas situaciones”, señaló un apoderado. Por otro lado, se reportó que al menos tres profesores habrían presentado su renuncia en los últimos días.

Representantes de la UGEL de Los Olivos indicaron que coordinan con la Policía Nacional para investigar los hechos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas al caso.

Durante la tarde del martes, efectivos policiales realizaron un patrullaje preventivo en los alrededores del colegio.