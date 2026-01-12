Seis presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Desalmados’ fueron capturados esta madrugada por agentes de la Diviac, luego de un operativo efectuado la noche anterior en el sector Mercurio Alto – Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.

El comandante Segundo Santillán Tafur, jefe encargado de la Diviac, señaló que los detenidos son investigados por supuesta extorsión a comerciantes del Mercado Covida, en la cuadra 10 de la avenida Antúnez de Mayolo. Según detalló, los sujetos exigían a sus víctimas 30 soles diarios a cambio de no poner en riesgo sus vidas.

Los detenidos serán procesados por los presuntos delitos de extorsión y robo agravado.

En el operativo, la policía logró incautar una pistola con cacerina y diez municiones, así como diez teléfonos celulares.