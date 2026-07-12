Agentes de la Policía Nacional del Perú frustraron un asalto en una tienda de tecnología Coolbox ubicada en la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, y detuvieron a dos hombres que habrían participado en el robo. Según el reporte de RPP, los intervenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal Los Gatilleros del Norte.

De acuerdo con las primeras diligencias, los sujetos ingresaron al establecimiento con armas de fuego para apoderarse del dinero de la caja y diversos equipos electrónicos. Durante el atraco, uno de los trabajadores fue reducido y amarrado mientras los presuntos delincuentes retiraban los productos del local.

Captura de los sospechosos

La intervención estuvo a cargo de agentes del Escuadrón de Emergencia Lima Norte, quienes llegaron al lugar cuando los sospechosos todavía permanecían dentro de la tienda. La Policía indicó que ambos intentaron huir luego de advertir la presencia de los efectivos.

El comandante Miguel Ángel Enciso, jefe de la División de Emergencia Norte, explicó que los sujetos buscaron deshacerse de las armas que llevaban antes de escapar. Según detalló, los hombres ingresaron a los servicios higiénicos del local para arrojar las pistolas en los inodoros.

Tras la captura, los agentes realizaron una inspección en el establecimiento y encontraron dos armas de fuego que habrían sido utilizadas durante el asalto. Los detenidos fueron reducidos antes de abandonar el lugar y quedaron a disposición de la Policía para las investigaciones correspondientes.

Los intervenidos fueron identificados como Kevin Abraham Quesada Barzola, de 23 años, y Yamil Basualdo Orellana, de 25 años. Ambos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos para continuar con las diligencias.

La Policía investiga si los detenidos estarían relacionados con otros robos registrados contra establecimientos dedicados a la venta de productos tecnológicos en Lima. Las autoridades señalan que Los Gatilleros del Norte estaría vinculada preliminarmente con este tipo de hechos delictivos.

Según la información policial, esta organización también sería investigada por otros asaltos cometidos contra tiendas del mismo rubro en distintos distritos de la capital. Los agentes buscan establecer la participación de los detenidos en estos casos.