Una camioneta que había sido reportada como robada fue recuperada por agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de Los Olivos luego de una persecución por distintas calles del distrito. La intervención permitió ubicar el vehículo, aunque los ocupantes consiguieron huir antes de ser detenidos.

El operativo se desarrolló en el sector cercano al cruce de las avenidas Próceres de Huandoy y La Cordialidad. Según las autoridades municipales, en la unidad se desplazaban hasta cuatro personas presuntamente vinculadas a diversos hechos delictivos.

Fotos: Cesar.grados@photo.gec

Vehículo era utilizado para cometer robos

De acuerdo con las primeras investigaciones, la camioneta habría sido empleada para participar en el robo de otros vehículos y en asaltos al paso. Las autoridades también investigan la posible relación de los ocupantes con otros delitos registrados en la zona norte de la capital.

El subgerente de Serenazgo de Los Olivos, Nelson Sebastián Morán, señaló en RPP que el vehículo era utilizado por un grupo dedicado a este tipo de ilícitos. En ese contexto, detalló la forma en que los sospechosos escaparon cuando fueron cercados por las fuerzas del orden.

“Este vehículo ha sido utilizado por cuatro presuntos delincuentes, ha sido utilizado para robar otros vehículos o robos al paso. Esto ha sido en la avenida Próceres de Huandoy con La Cordialidad. Al verse acorralados han huido con dirección a la Panamericana Norte, han subido a mototaxi, dos; y otros dos han huido a otro punto, que es San Martín de Porres, en un asentamiento humano”, indicó.

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¿Qué pasó con los sospechosos?

Las autoridades informaron que los ocupantes abandonaron la unidad cuando ya no pudieron continuar su recorrido. Posteriormente, se dispersaron para evitar ser capturados durante la intervención.

Según el reporte municipal, dos de los sospechosos abordaron mototaxis con dirección a la Panamericana Norte. Los otros dos huyeron hacia un asentamiento humano ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Las investigaciones preliminares indican que el grupo empleaba placas clonadas en el vehículo para dificultar su identificación. Esta modalidad les habría permitido movilizarse sin levantar sospechas mientras cometían sus delitos.

Asimismo, las autoridades señalaron que los investigados amenazaban a conductores utilizando armas de fuego durante los asaltos. Esta práctica habría sido utilizada para despojar a sus víctimas de vehículos y otras pertenencias.

Durante el seguimiento realizado por las fuerzas del orden se registraron disparos efectuados por los ocupantes de la camioneta. Pese a ello, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales como consecuencia del incidente.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar y ubicar a los sospechosos que lograron escapar. Además, se busca determinar si el vehículo recuperado está relacionado con otros hechos delictivos denunciados en Lima Norte.

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