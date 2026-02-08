Sicarios asesinaron a tres personas la noche del sábado 7 de febrero en la anticuchería Jireh, ubicada en el cruce de las avenidas Central y Betancourt, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según las primeras informaciones y testigos, cerca de las 11:00 p. m., dos sujetos descendieron de una camioneta color plomo e ingresaron al restaurante, donde abrieron fuego contra los comensales, realizando más de veinte disparos en cuestión de segundos.

Entre las víctimas figura Juan Enrique Pardo Chuquillauri, de 45 años, quien se encontraba cenando con su pareja y su hija menor, ambas a salvo tras el tiroteo.

Los deudos expresaron su desconcierto por el ataque y señalaron que los agresores dispararon de manera indiscriminada, por lo que presumen que la bala que causó la muerte de Pardo Chuquillauri habría sido producto del fuego cruzado.

El padre de la tercera víctima afirmó en RPP, que su hijo no tenía antecedentes policiales y que trabajaba como taxista.

En tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad de la zona.