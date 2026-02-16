El Ministerio Público, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor-PNP), citó al congresista Luis Cordero Jon Tay para que rinda su declaración. La diligencia se realiza en el marco de la investigación que se sigue al empresario Zhihua Yang y otros responsables por las reuniones no registradas con el presidente José Jerí.

El empresario chino y otros involucrados son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, cometido por funcionarios públicos. Se trata específicamente de la modalidad de tráfico de influencias y otros delitos, en agravio del Estado peruano.

Según el documento obtenido por El Comercio, el parlamentario debe presentarse este martes 17 de febrero a las 9:00 de la mañana. La citación indica que debe acudir a las instalaciones de la Dircocor-PNP para brindar su testimonio.

Vínculos entre Cordero y Zhihua Yang

Cordero Jon Tay fue uno de los congresistas que recibió al empresario Zhihua Yang en las instalaciones del Congreso de la República. Estas reuniones se realizaron el 9 de junio de 2023 y el 27 de octubre de 2025.

Además, el parlamentario estuvo presente en el evento ‘El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China’. Esta actividad fue organizada por el entonces congresista José Jerí y se llevó a cabo el 4 de octubre de 2024.

Sin embargo, la relación entre Cordero Jon Tay y Zhihua Yang es de larga data. Ambos fundaron la ‘Asociación Cámara Perú - Asia Pacífico de Producción, Industria, Comercio, Turismo y Medio Ambiente’ en junio de 2016.

La escritura pública de constitución de esta asociación está registrada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Según la documentación oficial, el Consejo Directivo acordó elegir a Luis Gustavo Cordero Jon Tay como presidente, mientras que Zhihua Yang fue designado vicepresidente.

Fiscalía busca cámaras cercanas al chifa

Por otro lado, la fiscalía anticorrupción dispuso requerir las cámaras de seguridad de diversos locales cercanos al chifa ‘Salón Xin Yun’. El establecimiento está ubicado en la avenida San Luis, en el distrito de San Borja.

A través del documento fiscal se ordenó solicitar las grabaciones de las empresas Tai Loy, Universidad San Juan Bautista, Boticas y Salud, y otras aledañas al local. Las imágenes requeridas corresponden a los meses de diciembre 2025 y enero 2026.

“Adicionalmente verificar otros lugares (edificios o empresas) que tengan cámaras de seguridad cercano al ‘Salón Xin Yan’”, dispuso como parte de las diligencias.

¿Qué dijo la defensa legal de Cordero Jon Tay?

Por su parte, Dante Díaz, abogado de Luis Cordero Jon Tay, señaló que hasta el viernes no habían sido notificados con la citación fiscal. Sostuvo que la relación con Zhihua Yang es de conocimiento público y de larga data.

“Ambos han sido socios. Eso es de conocimiento público. O sea, nadie está negando haber tenido relaciones comerciales, amicales, sociales, nadie. Es parte de la vida que el señor (Cordero Jon Tay) ha tenido antes de ser congresista”, anotó.

El abogado defendió las reuniones del empresario chino en el despacho congresal de su patrocinado. Argumentó que era normal siendo presidente de la Liga Parlamentaria Peruano-China.

“No tiene de malo que el congresista, siendo presidente de la Liga Parlamentaria Peruano-China, reciba a ciudadanos chinos dentro de su despacho, justamente porque nosotros; primero, hemos promovido la inauguración del Puerto de Chancay, antes de que venga el presidente Xi Jinping (…) entonces, es complemente normal que se haya hecho eventos y coordinaciones”, sostuvo.