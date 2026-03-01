En diálogo con Correo, el abogado y especialista en derecho vial, Luis Quispe Candia, asegura que el procesado Adrián Villar complicó su situación al darse a la fuga y abandonar a su víctima, quien pereció poco después en un hospital.

Resalta que las reglas de conducción deben enseñarse desde las escuelas para evitar desgracias.

¿Cuál es su lectura de la trágica muerte de Lizeth Marzano?

Es parte de una situación incontrolable. Se necesita que las autoridades tomen medidas mucho más eficaces para evitar estos accidentes. Evidentemente, este hecho tiene algunas particularidades.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, que el conductor haya abandonado a su víctima; eso es sumamente grave. Es una conducta recurrente, solo que este caso es mucho más notorio, porque los protagonistas son personas públicas.

Según lo visto hasta el momento, ¿hay medios suficientes para dictar una prisión preventiva contra Adrián Villar?

La prisión preventiva tiene que cumplir ciertos requisitos. En este caso, creo que el joven que produjo el atropello tiene fijado un domicilio y probablemente un puesto de trabajo, pero puede pesar en el juez que se dio a la fuga y que tiene la posibilidad de salir del país en cualquier momento. Probablemente esa sea la razón para que le den una prisión preventiva. Además, se dice que antes del atropello el conductor había participado en otras colisiones, había chocado contra un árbol, había entrado en sentido contrario. Me imagino que se ha hecho un seguimiento al vehículo con las cámaras de vigilancia. En el lugar del accidente solo se puede circular a 30 kilómetros por hora.

Usted mencionó que estas situaciones podrían continuar si es que las autoridades no toman medidas. ¿Cuáles serían?

De fondo, promover el conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito desde las instituciones educativas. Los conductores no saben sus obligaciones. La obligación de un conductor que atropella a una persona es permanecer en el lugar. Desde ese lugar debe llamar al auxilio para atender a las víctimas, se debe reportar el hecho a la Policía inmediatamente; es una obligación. Cuando llegue la Policía, el conductor debe entregar sus documentos, luego someterse al dosaje técnico. No se necesita una notificación.+

¿Cuál es la situación en el caso de Adrián Villar?

No se ha cumplido lo señalado. Al no cumplir con esas obligaciones, está incurriendo en un delito. Ha incumplido con el reglamento, por lo que su situación es grave.

¿Cuál es la figura legal en su contra?

Los artículos 126 y 127 del Código Penal señala que abandonar a las personas en peligro es un delito. Se señala un homicidio culposo, que tiene una sanción máxima de 8 años de pena privativa de libertad. No obstante, también puede establecerse la figura del homicidio doloso. El dolo eventual es cuando el conductor desacata la norma sabiendo que puede hacer daños. El artículo 106 del Código Penal lo señala como homicidio simple con dolo eventual, lo que podría conllevar a una prisión, hasta 20 años.

¿El investigado Adrián Villar puede pasar 20 años en la cárcel?

Sí, pero esto pasa primero por manos de la Fiscalía, que debe replantear el tipo de delito. La investigación debe establecer el dolo eventual.

Se dice que hubo un poco de ligereza en la Policía y Fiscalía por no actuar de la manera más célere posible. ¿Qué le dice su experiencia en estos casos?

La Policía y la Fiscalía no han actuado en forma acelerada. Eso es cierto. Tendría que haber ya una investigación interna, tanto en la Policía como en la Fiscalía, para ver si los funcionarios actuaron con una excesiva laxitud o hayan permitido que el tiempo favorezca al investigado. Eso se puede tomar en cuenta para un nuevo proceso.

En general, ¿Cuál es la situación del conductor peruano?

El estudio de Tom Tom Traffic ha señalado, en los dos últimos años, que el Perú tiene los peores conductores del mundo, y no está lejos de la verdad. Lima, Arequipa y Trujillo están entre las ciudades más congestionadas del mundo, entre las 10 más congestionadas.