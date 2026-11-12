Un nuevo ataque armado contra el sector transporte dejó un conductor muerto en el distrito de Lurigancho, en Lima. La víctima fue identificada como Jeffrey Víctor Herminio Mariscal Suárez, de 36 años, quien manejaba una miniván de la empresa Santa Rosa de Nievería cuando fue interceptado por un sujeto armado, según informó Exitosa Noticias.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del miércoles 11 de noviembre, a la altura de la manzana A, lote 13, de la asociación Valle Sagrado, cuando la unidad se dirigía hacia Nievería.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un posible móvil extorsivo, luego de que se encontrara en la escena del crimen una nota con el mensaje “plata o plomo”.

Sicario disparó contra conductor de miniván en Lurigancho

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por la Policía, la miniván avanzaba lentamente debido a la congestión vehicular cuando un desconocido se acercó al vehículo y disparó directamente contra el conductor.

Tras recibir los impactos de bala, Mariscal Suárez logró descender de la unidad e intentó escapar corriendo. Sin embargo, se desplomó a pocos metros del vehículo.

El atacante huyó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha informado sobre su identificación o captura.

Hallan mensaje “plata o plomo” tras asesinato de transportista

Durante las diligencias en la escena del crimen, los agentes policiales encontraron tres casquillos de bala, manchas de sangre e impactos de proyectil en la zona del conductor.

Además, se halló un papel con el mensaje “plata o plomo”, elemento que es considerado dentro de las investigaciones sobre un posible caso de extorsión contra transportistas.

La presencia de esta amenaza llevó a los investigadores a evaluar si el ataque estaría vinculado con el presunto cobro de cupos a los conductores que prestan servicio en esta ruta.

Sin embargo, la hipótesis extorsiva todavía no ha sido confirmada oficialmente como móvil del asesinato.

Policía investiga asesinato de conductor en ruta a Nievería

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar al responsable del crimen y determinar si detrás del ataque existe una organización criminal.

Según la información preliminar, no se cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar al atacante.

El asesinato de Jeffrey Víctor Herminio Mariscal Suárez es investigado como un nuevo hecho de violencia contra un trabajador del transporte en Lima. Las autoridades deberán establecer si el mensaje hallado en la escena está directamente relacionado con el crimen.