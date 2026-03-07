Tres miembros de una familia sufrieron un grave accidente vial en el distrito de Lurigancho-Chosica que dejó un fallecido y dos heridas de gravedad. El conductor perdió el dominio del vehículo de carga justo frente al colegio 1267 en el asentamiento humano Casa Guarda La Campiña dejando consternados a los vecinos locales.

El siniestro se produjo cerca de las 8:30 de la noche del viernes 6 de marzo en la intersección de avenida Del Estado con Unión. Testigos presenciales describieron la secuencia de eventos que culminó en impacto violento contra estructuras cercanas.

La motocarga azul transportaba al conductor con su esposa y su hija pequeña en la tolva trasera durante el trayecto nocturno. De pronto los frenos fallaron completamente y el vehículo salió de la vía principal ante la sorpresa de residentes próximos.

Una testigo vecina relató directamente las condiciones viales que contribuyeron al desenlace fatal del incidente. Según su testimonio, los frenos del vehículo se habrían vaciado y el conductor no pudo reaccionar a tiempo. El poco alumbrado público también fue un agravante que desencadenó la tragedia.

La menor salió expulsada violentamente por los aires debido a la fuerza del choque contra el pavimento. Tanto ella como su madre quedaron gravemente heridas y demandaron atención médica inmediata en el sitio.

La Policía Nacional del Perú identificó al conductor fallecido en el acto como Edgar Osvaldo Vilca de unos 40 años de edad. Las sobrevivientes corresponden a Luz Marina Luque Rojas de edad similar y su hija de aproximadamente siete años.

Personal de Serenazgo asumió traslado de emergencia de las lesionadas hacia el hospital de Ate distante casi 50 minutos del lugar. La zona carece de centro de salud compleja y caminos complicados impidieron acceso rápido de ambulancias convencionales.

Vecinos expresaron profunda inquietud por el estado precario de la iluminación pública en esa arteria durante toda la semana. Autoridades policiales mantienen pesquisas para esclarecer factores mecánicos y ambientales del despiste trágico.

Las dos mujeres heridas continúan bajo atención especializada en el nosocomio de Ate recuperándose de múltiples lesiones. Mientras tanto la comunidad demanda mejoras urgentes en seguridad vial para prevenir repeticiones del siniestro.