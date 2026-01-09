Este viernes 9 de enero, la empresa Huáscar mantiene en circulación apenas diez unidades en su ruta R28 (San Juan de Lurigancho-Lurín), reflejo del terror que paraliza a los transportistas tras el reciente atentado contra uno de sus vehículos. Un conductor de la compañía reveló que varios colegas consideran abandonar el volante para priorizar su seguridad familiar.​

“No pienso salir a trabajar porque tengo dos hijos estudiando que me piden que lo deje; trabajaba en el extranjero pero regresé con mi familia, y ahora ante esta situación en Perú debo decidir si los dejo otra vez”, confesó el trabajador en RPP.

El detonante ocurrió el pasado 7 de enero en avenida Los Gallos, zona industrial de Lurín, cuando dos sujetos en motocicleta dispararon contra un bus Huáscar, dejando herido al conductor en ruta a su terminal.​

Anuncian nuevo paro de transportes

Ante esta escalada de violencia contra choferes en Lima y Callao, Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, anunció un “apagón de motores” el 15 de enero uniendo empresas de los cuatro conos urbanos. Una comisión acudirá al Congreso sin marchas, demandando medidas urgentes de protección.​

“Necesitamos que el Congreso de una vez dicte una ley de tribunales sin rostro, pero no lo hacen. Entonces, creo que es importante que tenga que volver a hacerse una paralización para que puedan reaccionar y actuar y parar”, sostuvo Rau Rau durante una entrevista con RPP.