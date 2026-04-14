El traslado del material utilizado en las elecciones continúa presentando retrasos en distintos puntos de Lima. En la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lurín, decenas de unidades permanecen detenidas sin poder completar la entrega de equipos tecnológicos.

Según da cuenta RPP, las unidades llevan más de doce horas esperando para ingresar al recinto. En los exteriores de la sede se ha formado una fila que supera los 50 camiones, los cuales permanecen bajo resguardo policial.

Las unidades trasladan laptops, impresoras y dispositivos USB que forman parte de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, herramienta empleada por la ONPE para el registro de información en mesa.

El retraso en el ingreso ha generado preocupación entre los transportistas, quienes reportan tiempos de espera prolongados. Algunos conductores indicaron que la congestión impide que el proceso avance con normalidad.

Conductores reportan espera desde la tarde

El reporte de RPP, también indicó que varios choferes explicaron que lograron llegar a la sede luego de varias horas de recorrido desde otros distritos. Sin embargo, señalaron que el ingreso se mantiene restringido y el avance es lento.

En ese contexto, uno de los transportistas describió que hay “demasiados carros” y, al parecer, hubo un retraso.

Asimismo, otros conductores indicaron que permanecen en el lugar desde la tarde del lunes 13 de abril. Algunos mencionaron que iniciaron la espera alrededor de las 5:00 p.m. sin lograr completar la entrega hasta el momento.

Las demoras también se reflejan en el proceso de recolección de equipos tras la jornada electoral. Aún queda material por retirar en 13 centros educativos ubicados en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores.

Esta situación se produce luego de los comicios realizados el lunes, lo que ha prolongado las labores logísticas en varios puntos de la capital. El traslado y almacenamiento del material continúa en proceso.