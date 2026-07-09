Un grupo de delincuentes robó 16 computadoras de una cabina de internet ubicada en la calle Moore, en el distrito limeño de Lurín. Los equipos sustraídos están valorizados en aproximadamente S/40 mil y constituían la principal herramienta de trabajo de la propietaria, una madre de familia.

Las cámaras de seguridad registraron que los sujetos merodearon el establecimiento antes de ejecutar el robo. Luego, utilizaron un automóvil para cargar los equipos y escapar en pocos minutos junto con otro vehículo, según informó América Noticias.

Para ingresar al local, los delincuentes emplearon una máquina de soldar y una amoladora para destruir la chapa de la puerta principal y una reja de seguridad interior. Sin embargo, un vecino advirtió el hecho e intentó intervenir, pero fue amenazado con un arma de fuego, lo que obligó a los asaltantes a huir apresuradamente.

Durante la fuga, los delincuentes dejaron abandonadas cinco computadoras, además de una mochila y las herramientas utilizadas para el descerraje. La Policía analiza las imágenes de videovigilancia para identificar a los responsables y a los vehículos involucrados.

Pese a las pérdidas, l a propietaria anunció que reabrirá su negocio con las cinco computadoras recuperadas para continuar generando ingresos y afrontar su deuda y gastos familiares .