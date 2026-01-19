Un nuevo ataque armado generó alarma la tarde de este domingo en el distrito de Lurín. Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una panadería ubicada en el cruce de la Prolongación Bolívar con el pasaje Colón, para luego escapar con rumbo desconocido.

Según información preliminar, los delincuentes realizaron al menos cinco disparos contra la fachada del establecimiento, provocando temor entre vecinos, clientes y transeúntes que se encontraban en la zona al momento del atentado.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque. En las imágenes se observa cómo uno de los sujetos desciende de la motocicleta, efectúa los disparos y luego corre hacia la esquina para huir junto a su cómplice, quien lo esperaba con el vehículo encendido.

El material audiovisual ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú y será clave para identificar a los responsables del atentado.

Dejan carta extorsiva tras atentado

De acuerdo con los reportes policiales, tras el ataque los delincuentes dejaron una carta extorsiva dirigida a los propietarios del negocio, lo que refuerza la hipótesis de que el hecho estaría vinculado a una organización criminal dedicada al cobro de cupos.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, aunque sí daños materiales en el local afectado.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona, recabar evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. En paralelo, vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y exigieron mayor presencia policial para frenar la ola de extorsiones en el distrito.

Las investigaciones continúan para dar con la identidad de los atacantes y determinar si el caso guarda relación con otros atentados similares registrados en la zona.