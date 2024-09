Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, expresó su rechazo por la sentencia de 26 años de prisión que dictó el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima contra Sergio Tarache Parra por el delito de feminicidio agravado.

“Me siento indignada como madre. Esperábamos una condena más justa. Darle 26 años [de cárcel] más la reducción del tiempo que estuvo preso, es menos del tiempo que habíamos estimado”, expresó la mujer a RPP.

Asimismo, la progenitora indicó que resentarán un recurso impugnatorio para revertir dicha medida del Poder Judicial.

“En unión con el Ministerio Público se va a presentar la apelación”, señaló.

El 10 de septiembre, el venezolano Sergio Tarache admitió ser el autor del feminicidio agravado de la joven peruana Katherine Gómez, un crimen que ocurrió en marzo del año pasado en Lima y que ha generado indignación en todo el país.

Durante el juicio oral, realizado de manera virtual y a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima, Tarache expresó su responsabilidad por el hecho, aunque manifestó su desacuerdo con el monto de la reparación civil impuesto por el Ministerio Público.

“Yo me considero responsable de los hechos que se me imputan, sin embargo, no acepto la reparación civil”, declaró desde el penal Ancón I, donde se encuentra recluido.