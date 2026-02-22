La madre del suboficial PNP que falleció arrastrado por la corriente del río Rímac al intentar rescatar a un perro dirigió un desgarrador mensaje al presidente José María Balcázar y al ministro del Interior. En declaraciones para Exitosa, la mujer pidió que el sacrificio de su hijo no caiga en el olvido, mientras los restos de Patrick Ospina eran retirados de la morgue del Callao.

“Amaba su carrera. Por favor, señor presidente, ministro del Interior, no se olviden, que no solo sea el momento. Que esto no quede aquí, por favor”, manifestó su madre visiblemente afectada.

Pese a la profunda pena que la embarga, la madre de Ospina no ocultó el orgullo que siente por quien fue su único hijo.

“Es mi único hijo. Imagínate cómo me siento. Pero, a la vez, me siento orgullosa porque hizo lo que le gusta, era su pasión. Era un policía de vocación. Es un héroe mi hijo”, agregó.

La mujer recordó que su hijo era un apasionado de su carrera y que ejercía su labor con genuina vocación de servicio. Señaló que Patrick se encontraba profundamente feliz dedicándose a lo que más amaba, y que esa entrega fue precisamente la que lo llevó a actuar sin dudar ante el peligro.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La madre de Patrick Ospina Orihuela, el suboficial PNP que perdió la vida en el río Rímac tratando de rescatar a un perro, pidió al gobierno de José María Balcázar no olvidarse de su hijo. Indicó que era su único vástago y que a él le apasionaba… pic.twitter.com/CMOrnJXw3I — Exitosa Noticias (@exitosape) February 22, 2026

Último adiós con honores

El cuerpo de Patrick Ospina permaneció más de 12 horas en la morgue del Callao antes de ser retirado este domingo al mediodía. La comitiva, conformada por tres unidades de los Halcones de la Policía y resguardada por una camioneta del pelotón Cobra, escoltó sus restos hasta la división de emergencia radiopatrulla en La Victoria, donde le rindieron honores esta tarde.

Desde temprano, familiares y compañeros se congregaron en el Instituto de Medicina Legal para acompañar al suboficial en su último trayecto por Lima. Un bus trasladaba a los seres queridos del policía, quienes siguieron el cortejo hasta el lugar donde sus colegas le dieron el adiós que merecía.