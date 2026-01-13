Este lunes, un camión impactó contra el puente situado en el cruce de las avenidas La Marina y Brasil, en el límite entre Magdalena del Mar con Pueblo Libre.

Según la Policía Nacional, el conductor del camión habría circulado a alta velocidad, lo que provocó daños significativos en la estructura del puente.

El chofer del camión transitó por este tramo de la avenida Brasil a pesar de un gran letrero en el puente que indica “solo autos” y especifica que la altura máxima permitida para los vehículos es de 2,30 metros.

El camión fue llevado a la comisaría de Magdalena del Mar, mientras que el conductor y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica.