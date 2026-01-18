La Policía Nacional del Perú (PNP) rechazó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometieron graves delitos.

El comandante general de la institución, Óscar Arriola, calificó el hecho como un salto hacia atrás en la lucha contra la inseguridad.

Rechazo

“La verdad es que esto es un retroceso y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, advirtió el máximo jefe policial en diálogo con los medios.

El oficial fue claro en señalar que la medida afectará la lucha contra la criminalidad.

“Estas personas, con estas edades, siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas no ayudarían en absolutamente nada en esta lucha”, sostuvo ayer sábado.

No obstante, pese a su visible malestar, el comandante afirmó que la Policía Nacional respeta las normas y los pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución Política de nuestro país, por lo que se ceñirá a los dictaminado.

Argumento

El TC declaró a la norma en cuestión como inconstitucional el último viernes. La presidenta del Tribunal, Luz Pacheco, afirmó que los adolescentes, aunque hayan cometido delitos muy graves, están protegidos por tratados internacionales y la Constitución, por lo que deben recibir una condena proporcional a su edad. La norma, promulgada el 10 de mayo pasado, establecía que los adolescentes que cometían homicidio, sicariato, violación sexual y terrorismo debían ser juzgados como adultos.