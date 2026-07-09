Un bus de transporte público de la empresa CTI que cubre la ruta Manchay-La Punta, fue atacado a balazos en el centro poblado de Manchay, en el distrito de Pachacámac. El bus trasladaba a varios pasajeros al momento de la ráfaga de disparos.

El ataque presuntamente a manos de extorsionadores, ocurrió a la altura del paradero 1 de Manchay, en una zona de estacionamiento de mototaxis, cuando el bus llevaba al menos doce pasajeros que tuvieron que lanzarse al suelo. Tras ello, gran cantidad de vidrios rotos quedaron en los asientos del vehículo. Si bien hay una mujer herida, no se reportaron víctimas mortales.

De acuerdo a Américas Noticias, un delincuente a bordo de una motocicleta llegó al paradero de transporte y realizó múltiples disparos contra las personas en la vía pública. El criminal presuntamente pretendía atacar inicialmente a los conductores de mototaxis del sector, pero el bus circuló por el lugar.

Una pasajera de la unidad de transporte público quedó herida producto del rozamiento de una bala, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Posteriormente, fue dada de alta.

Según las primeras investigaciones policiales, se hallaron aproximadamente 16 casquillos en la zona.

Las investigaciones del caso están a cargo de la comisaría local. Los policías revisan las cámaras de seguridad ubicadas cerca del paradero 1 de Manchay. Los agentes buscan identificar al conductor de la motocicleta y a su cómplice.

Los representantes de la empresa CTI evitaron pronunciarse sobre el hecho ante el temor de represalias, aunque exigieron mayor presencia de patrulleros.