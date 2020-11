Gran número de manifestantes optaron por lavar la bandera nacional en rechazo a Manuel Merino y el gabinete de Ántero Flores-Aráoz en la plaza San Martín, en el sexto día consecutivo de protestas.

Los ciudadanos se trasladaron hasta la plaza San Martín y procedieron a lavar el emblema nacional, luego colgaron la bandera limpia, como una forma de que no sea manchada por la corrupción.

La manifestación se realiza por sexto día consecutivo de protestas.

Los ciudadanos agitaron una gigante bandera gritando “Vamos Perú”, “Merino no es mi presidente”, “Merino no me representa”, entre otros temas.

Ciudadanos salieron a las calles otra vez gritando “Perú te quiero, por eso te defiendo”

La movilización se realiza de manera pacífica en rechazo a Manuel Merino.

