El reconocido crítico de cine, Ricardo Bedoya, decidió renunciar a TV Perú, pues asegura que no puede seguir en el canal del Estado, pues "estamos ante un gobierno que carece de legitimidad y no tiene reparo alguno en reprimir a mansalva a los que se manifiestan en contra”.

Con su programa El placer de los ojos, Ricardo Bedoya abordaba el mundo del cine nacional e internacional, con gran audiencia y calidad.

Después de 20 años al aire, el crítico de cine sostuvo que el acontecer nacional le impide continuar con el programa y anunció el fin de su transmisión.

A través de su cuenta de Twitter, el crítico de cine señaló los motivos de su renuncia al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y el fin del mencionado espacio televisivo.

“Luego de veinte años en el aire, El placer de los ojos no va más. He decidido renunciar. Los motivos los explico en el siguiente párrafo de la carta que le he hecho llegar al Presidente Ejecutivo de IRTP”, escribió.

“Siempre consideré que el programa se debía a los espectadores del canal del Estado –que es un canal de los peruanos-, más allá de mis convicciones políticas personales. Sin embargo, la situación actual es excepcional. Estamos ante un gobierno que carece de legitimidad y no tiene reparo alguno en reprimir a mansalva a los que se manifiestan en contra, haciendo uso de un derecho constitucional. En esas condiciones, no me es posible seguir", indicó.

A los espectadores de El placer de los ojos. https://t.co/InFBC5ccWM — Ricardo Bedoya W (@RicardoBedoyaW1) November 13, 2020

