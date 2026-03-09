El administrador temporal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, de San Borja, sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal (61), permanece detenido en la Dirección de Investigación Criminal del distrito, por el presunto delito de tocamientos indebidos.

El religioso cumple siete días de detención preliminar, luego de que fuera denunciado por cinco mujeres, entre ellas, tres menores de edad, señaló la abogada de las mismas, Valeria Cabrera.

“Hoy, (ayer) está detenido en virtud de la detención preliminar que ha ordenado el Ministerio Público, de acuerdo al plazo de siete días. Se están realizando todas las diligencias ordenadas también por el Ministerio Público”, indicó en diálogo con RPP.

Proceso

De momento, tres de las denunciantes ya pasaron por la cámara Gesell como parte de las investigaciones del caso.

En este marco, informó que sus otras dos defendidas pasarían por esta pericia hoy lunes, según la citación del Ministerio Público.

Confirmó además que todas las presuntos afectadas pertenecían a grupos juveniles que colaboraban regularmente con la parroquia en cuestión.

En tanto, el Arzobispado de Lima se pronunció sobre la grave denuncia.

La entidad eclesiástica confirmó que el pasado 11 de diciembre del 2025, la Curia Arquidiocesana de Lima recibió una carta de 29 páginas, firmada por los fieles, en la que se acusaba al padre Agüero, “de diversos comportamientos problemáticos”.

Entre estos -relató el Arzobispado- consta una acusación por “tocamientos no consentidos”. El 26 de diciembre, el cardenal Carlos Castillo impuso un remedio penal con carácter formal al párroco y dispuso una investigación.