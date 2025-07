En diálogo con Correo, la directora y fundadora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, analiza al detalles los trenes donados a la Municipalidad de Lima y la probable implementación del servicio Lima-Chosica.

¿Crees que los trenes donados son la mejor alternativa para Lima?

Ciertamente son bienvenidos, siempre y cuando se articulen con los servicios que ya existen, como el transporte público de pasajeros regular, el Metropolitano, el Metro de Lima, etcétera. Pero hacerlo de manera independiente, desarticulada, así sean trenes, así sean aviones supersónicos o scooters, no funciona.

Son trenes con más de 40 años y que funcionan con diésel…

Obviamente, en el contexto en el que estamos, la tecnología a utilizar debería ser la mejor, en particular en relación al combustible. El Metropolitano se maneja con gas natural, más saludable que el diésel. Los Metros de Lima son eléctricos, entonces no pareciera que la ciudad tiene clara la necesidad de descarbonizar por un lado y de no generar energías limpias en su transporte.

¿Lima está preparada para implementar el servicio Lima-Chosica?

Si no se han hecho los estudios ni la posible demanda de los usuarios ni se ha articulado con el plan maestro que está trabajando la ATU (Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Calla), no. No está preparada. Lo que fuera que se vaya a hacer es un parche.

Parece improvisación...

Estamos repitiendo esta lógica de que cuando se quieres corregir una vía le pones un semáforo, cuando en realidad lo que se necesita es un sistema de semaforización integrado. Los ciudadanos de Chosica y de Lima necesitan otro transporte, pero de manera organizada y articulada. No me gusta ninguna obra que se haga al caballazo. Que se haga sin seguir el proceso me parece un atentado.

Lima abandonó la mesa de diálogo en la que se analizaba la operatividad del servicio…

El alcalde de Lima quiere imponer ese servicio que, potencialmente, podría ser una buena idea. Pero no hacerlo de manera articulada ni con el apoyo del Ministerio de Transportes ni la Autoridad del Transporte Urbano, me parece problemático.

Lima y el MTC difieren mucho en los plazos, ¿qué opinión le merece?

Lo primero es que hay que hacer los estudios. Si uno no hace estudios, no sabe. No tengo idea si puede estar listo en 12 meses, en 3, o 5 años porque no tenemos un estudio que nos lo indique y tampoco una articulación con el plan de movilidad urbana. Hay que hacer las cosas bien, y para estoy hay que seguir un orden. Bienvenida las iniciativas si es que van a servir a una necesidad real. El público necesita movilizarse, pero bien.

Con la llegada del tren se revela otra problemática, la de las personas que viven cerca a la vía. ¿Qué sucederá con ellas?

De nuevo, todo eso corresponde a la información que no tenemos. El alcalde de Lima juega a eso, adelanta ideas sin ningún contenido, para generar conversación y debate y eventualmente hace lo que quiere. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a expulsar? ¿Los van a convencer para que se vayan? ¿Va a haber una política social alrededor? ¿Cómo va a impactar el tren? Además, debemos hablar de estudios de impacto ambiental, de los impactos de calidad de aire en una zona que ya está contaminada en sí misma.

¿Cuántos años deberían durar los trenes teniendo en cuenta su antigüedad?

Si están con buen mantenimiento, yo creo que pueden durar más tiempo. Pero, no sé si tenemos la gente capacitada para hacerlo. Ya la gente de la concesión del ferrocarril dijo que ellos no tienen el personal para ocuparse. Ni para cuidarlo ni para las reparaciones ni nada. Eso complica las cosas. El Metro de Lima tiene un patio de maniobras enorme y una sección de mantenimiento para la Línea 1. Y tiene gente, por supuesto, especializada en el tema. Pero la pregunta es, ¿Queremos de verdad un tren de diésel con un tiempo de vida más corto? Podríamos haber hecho las cosas bien y traer trenes con un combustible menos pesado. Es cierto también que el presupuesto varía muchísimo.

Aún no se ha hablado sobre el costo de los pasajes…

Los pasajes del Metro de Lima, del Metropolitano, son subsidiados. Si no, a nadie le alcanzaría para pagar 7.50 soles, por ejemplo. El Estado le paga al concesionario. Acá (tren Lima-Chosica) ¿Quién lo va a operar y cómo lo hará?, Podría costar 1, 2, 3 soles, en promedio. No es un servicio turístico, no debería costar 15 soles.