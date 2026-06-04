Los agentes han logrado la captura de uno de los sujetos que habría participado en el asesinato de Carlos Alberto Pilpe Bautista, hecho ocurrido en el 2024, en la Urbanización Popular de Interés Social - UPIS Alejandro Toledo, en Chincha Alta. El sospechoso, Jesús Alberto Torres Carrión (34) (a) “Borrego” fue atrapado cuando se encontraba por la calle Gerardo Sotelo y trasladado a la jefatura policial para las diligencias correspondientes.

Crimen en UPIS Toledo

El occiso conocido en su sector como “Pulpin” se encontraba en su vivienda el día que fue atacado. Era el 5 de abril de 2024, fecha en la que repentinamente aparecen tres sujetos a bordo de un automóvil de placa de rodaje BZZ-599. Los ocupantes, al parecer, conocían a su víctima, a quien convencen de invitarlos a pasar a la casa con la intención de consumir bebidas alcohólicas. Sin imaginar su destino, Pilpe Bautista los deja ingresar.

Los vecinos escucharon disparos y al salir vieron el vehículo escapando y al vecino tendido en el piso con herida de bala. Ni la asistencia al hospital fue suficiente para salvar su vida. Los agentes policiales mediante la placa del auto comenzaron la búsqueda del propietario, logrando además la captura de alias “Chinorris” y “Chino”. Pero faltaba un tercer participante que había logrado escapar luego del hecho de sangre. Los deudos y vecinos exigían justicia.

Los agentes del Departamento de Unidades de Emergencia y del Departamento Regional de Inteligencia lograron ubicar al sospechoso. Se trata de Jesús Torres a quien lograron encontrar por Gerardo Sotelo. El sujeto no se había percatado de la presencia de los efectivos que, mimetizados por el sector, evitaron que escape. Alias “Borrego” fue llevado en calidad de detenido a las instalaciones de la unidad especializada de Chincha.

En su contra pesa la investigación por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado (asesinato). Cabe indicar que la familia de Pilpe Bautista tras el hecho criminal acudió a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal para exigir a la policía la captura del asesino. Otro de los requerimientos de los deudos es que se aplique pena severa contra el verdugo.

EL DATO: La cámara de seguridad de uno de los negocios ubicados cerca al inmueble del occiso captó el momento en que los atacantes escapan a bordo de un automóvil. Estas imágenes ayudaron a la policía para realizar las detenciones iniciales.

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