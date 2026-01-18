Lima Cómo Vamos elaboró la edición número 15 de su conocido Reporte Urbano de Percepción Ciudadana. En este marco, Mariana Alegre, su directora y fundadora nos hace un acercamiento a los resultados del estudio y cómo encontramos a la metrópolis en este nuevo aniversario.

¿Qué nivel de satisfacción tienen los ciudadanos frente a la Lima actual?

Es bajo. No es una sorpresa porque la ciudad nos está ofreciendo cada vez menos calidad de vida. La insatisfacción es muy alta. Hay ahí una suerte de dejadez en relación a cómo (las autoridades) entienden la ciudad, y eso es perjudicial. En plena conmemoración de un nuevo aniversario de la capital, las cifras demuestran que la gente de Callao vive mejor en Callao que la gente de Lima en la capital. Incluso en temas tan álgidos como inseguridad, con la excepción de homicidios.

Según la encuesta, la inseguridad es percibida como la mayor problemática de Lima…

La inseguridad ciudadana es desde hace 15 años el principal problema de la ciudad. Se come a todos los otros temas. Sin embargo, y eso es paradójico, este año ha habido cuatro puntos porcentuales menos que el año pasado. Y eso parece contradictorio porque claramente vemos como hay más delincuencia y hay más cosas más graves. Pero no significa que haya mejorado la situación, significa que hay otros problemas que también están empeorando y por lo tanto la gente también empieza a señalarlos.

¿Cuáles son estas otras problemáticas?

El transporte público, la corrupción, pero luego hay otros tantos otros problemas que pueden parecen muy poco relevantes en comparación con el de la inseguridad, pero que no lo son. La calidad del agua potable, el recojo de basura, entre otros.

¿Cómo cambia el fenómeno en las distintas zonas de Lima?

Estamos hablando de una ciudad fragmentada. Hay una pregunta (en el estudio) sobre cómo la ciudadanía se vincula con su ciudad, con la zona específica donde vives. Entonces, tiene a una Lima Sur con más agudización en términos de temas de agua, versus una Lima Norte donde tiene se percibe más fuerte el tema de la seguridad.

¿Cuál es la percepción sobre el transporte en la capital?

Hay un porcentaje importante de uso del transporte público. El que maneja auto particular solo representa un 5.5%. Obviamente eso se dispara en el nivel económico A. Preguntamos por la satisfacción con los distintos tipos de transporte, el Metro de Lima, el Corredor, el colectivo, informal, etcétera, La mayor satisfacción está en las aplicaciones de movilidad. En segundo lugar, está el Metro de Lima.

¿Qué características se distinguen en estos medios de transporte?

En el caso de las aplicaciones de movilidad, el atributo mejor valorado es el de la seguridad. En el caso del Metro de Lima, la rapidez. En el caso del bus, de la combi, es el costo. Le preguntamos a la gente qué medidas se deben llevar a cabo para que la gente para que sus viajes sean mejores. Hay un empate entre quienes piden más buses, y los que piden más pistas, más infraestructura correcta y bien diseñada. Al mismo tiempo se tiene que mejorar el tema de transporte, porque si tú lo mejoras, descongestionarías muchísimo la vía.

¿Qué medidas son indispensables?

Hay que diseñar correctamente las intersecciones, señalizar adecuadamente, fiscalizar correctamente, no solo con tecnología. Esos semáforos que se señalan como inteligentes, no lo son. Ahí hay un enfoque que todavía no ven las autoridades.

El estudio señala que el 49.8% de las personas dejó de ir a ciertos lugares por la inseguridad…

Esto impacta enormemente, no solamente a la libertad de movernos y nuestras posibilidades de elegir, sino también, a la economía local, porque ya no vas de noche a algunos lugares porque te da miedo, y entonces tampoco consumes. Hay gente que está considerando mudarse. Impacta enormemente en los hábitos de los ciudadanos. Si las personas tienen miedo a salir en una zona, todo el barrio se empieza a deteriorar y, por lo tanto, se incrementa la inseguridad. Se debe tomar en cuenta al pensar en la Lima de los próximos años. Es entender qué ciudad queremos, una que sea amable, ordenada, alegre, una ciudad que nos cuide, que no nos agreda.

A manera de resumen, ¿cómo va Lima según los datos del estudio?

Creo que se han agudizado algunos problemas que hemos tenido de siempre. Pero también es cierto que se han generado otros más que están generando controversia y conversación. Sin embargo, creo que hay como una suerte de mayor homogeneidad entre los vecinos y vecinas sobre la idea de la ciudad que necesitamos y que no es la ciudad que nos están dando.