Hoy se cierra la Semana Santa 2026, una fecha que sirvió para el recogimiento de miles. En dialogo con Correo, el actor Mario Valencia, el popular Cristo Cholo, da su opinión sobre la fe en tiempos violentos y relata el drama que vive cuando se acaba la fiesta religiosa y debe colgar la túnica y la representación del Mesías.

Hoy se cierra la Semana Santa 2026. ¿Cómo notaste la fe de los ciudadanos en estos tiempos convulsos?

Se ha mantenido alta, y muy firme. La participación de la ciudadanía ha sido masiva durante esta Semana Santa y no ha decepcionado. Miles han estado presentes y no se ha sentido un retroceso a pesar de los tiempos que vivimos.

¿La fe se ha mantenido firme, a pesar de la inseguridad que campea en todo el país y, especialmente, en Lima?

La efervescencia ha sido masiva. He tenido una respuesta completamente considerable en proporción a otros años, pese a la situación en la que nos encontramos. De una u otra manera, las cosas son difíciles. Solo podemos estar protegidos con el manto de Cristo.

Este año has cumplido 49 años como ‘Cristo Cholo’. ¿Cómo te sientes?

Desde que sufrí el accidente, mi salud ha decaído. Me caí de un quinto piso, me rompí varias costillas, una clavícula, la mandíbula y terminé con un pulmón dañado, pero aquí estoy por la gracia de Dios. Seguiré (con la representación) hasta que Dios me lo permita.

Este año ya recibiste apoyo para cargar la cruz por varios tramos...

Sí, este año se sumó una hermandad de mujeres que cargó la cruz los primeros tramos del Via Crucis. Pero fue más devoción propia. Se hizo el contacto a través de una integrante del grupo Emmanuel, me indicaron que me mandarían solicitudes y demás, pero les dije que no era necesario nada de ello. Simplemente que llegaran a la zona y se sumaran al recorrido, y así sucedió. Fue una gran oportunidad.

El próximo año llegan los 50 años de la representación. ¿Sería el último acto de Cristo Cholo?

Yo seguiré hasta que Dios me lo permita, pero pienso que también sería momento de la jubilación. Pero para ello necesito que las autoridades me apoyen con una pensión vitalicia, una que corresponda a este acto que realizó desde hace casi 50 años, en favor de la paz y el prójimo. Y no es algo que se me ocurra. Es algo que se me prometió en el Congreso varias veces. Hace poco recibí una condecoración y varios congresistas me volvieron a mencionar el tema. Espero que se haga realidad, porque tengo muchas dificultades económicas y de salud. Hoy (ayer) fui al hospital para que me atiendan por el accidente que tuve y no me atendieron.

¿Cuál es la realidad de Mario Valencia cuando acaba la Semana Santa y deja de interpretar al ‘Cristo Cholo’?

Estoy viviendo mi propio Vía Crucis. Como te digo, no tengo recursos económicos. Yo trabajo como transportista de combustibles y, por el accidente que tuve, en el que se me dañó un pulmón, no puedo trabajar porque me dicen que debo curarme y presentar ciertos certificados. El ‘Cristo Cholo’ convoca a miles de personas, atrae la atención de los medios, pero no me genera ingresos. Yo interpreto a este personaje con mucho cariño, pero no vivo de él, lo hago sin cobrar, de manera desinteresada.

¿Qué solicitas?

Que las autoridades cumplan con los prometido. Estoy buscando una audiencia para solicitar formalmente este tema de la pensión. Espero que me reciban en el Congreso para entregarles mi propuesta. Además, me gustaría que los empresarios puedan darme el apoyo del caso.

Si bien la representación no te genera réditos económicos, te entrega el cariño de la gente...

Siempre. Las personas se me acercan buscando milagros. Cuando hago la representación, no me ven a mí, sino al Señor. Le piden a él. Yo solo le trasmito lo que ellos solicitan. Muchas tienen enfermedades y piden por su salud, y yo les digo que Dios los escucha y que le pidan con fe. Piden por la salud y bienestar de sus familias, pero este año también han pedido por la seguridad del país.