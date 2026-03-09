Marisel Linares dio por primera vez su versión desde que estalló el caso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. En un documento remitido a la Fiscalía, la periodista explicó la relación que mantiene con Adrián Villar, el joven de 21 años acusado de atropellar a la deportista con un vehículo inscrito a su nombre, y precisó por qué el automóvil estaba en poder de su hijastro.

En el marco de la investigación por presunto encubrimiento personal, Linares presentó un descargo escrito ante la Fiscalía. En el documento ofrece su versión de los hechos y detalla el vínculo familiar que afirma tener con el joven.

El programa dominical ‘Domingo al Día’ difundió parte de su testimonio, mostrando extractos del documento firmado por la comunicadora. En el oficio, Marisel Linares señala que Adrián Villar es alguien muy cercano en su vida y que lo conoce desde hace más de diez años.

En el documento, señala que su relación sentimental con Rubén Villar comenzó el 6 de mayo de 2012. A partir de entonces, sostiene que compartió diversos momentos familiares con el joven, cuando aún era un niño.

En su declaración, Marisel Linares sostuvo que con los años ese lazo se fue afianzando hasta convertirse en una relación familiar muy estrecha.

“Adrián Alonso Villar Chirinos, su padre Rubén Enrique Villar Froletz y yo, hemos compartido momentos juntos desde su niñez, desde que lo conocí, desde el año 2012, y ese compartir juntos se ha mantenido hasta la actualidad”, escribió en dicho documento dirigido a la Fiscalía.

Como sustento de su versión, Marisel Linares presentó fotografías inéditas junto a Adrián Villar. Algunas, precisó, corresponden a su infancia y otras a momentos más recientes, como su graduación.

Las imágenes fueron incluidas para evidenciar que el vínculo entre ambos se remonta a varios años. En ese marco, Linares volvió a afirmar una frase que ha causado gran repercusión pública: “Adrián Villar Chirinos es para mí, un hijo”.

No obstante, la versión ha sido puesta en duda por la defensa de la familia de Lizeth Marzano. El abogado Julio Mendoza sostiene que ese planteamiento podría tener un propósito legal.

“Yo lo que creo que va a hacer es tratar de acreditar que tiene un vínculo cercano con Adrián Villar para poderse acogerse a la figura del artículo 400 del código penal, que la eximiría de responsabilidad”, manifestó el letrado al mencionado dominical.

Entre los puntos clave de su descargo, Marisel Linares se refirió a la camioneta involucrada en el accidente que provocó la muerte de la deportista.

En su descargo, Marisel Linares afirmó que regaló el vehículo a su hijastro cuando ingresó a la universidad, con la finalidad de ayudarlo con su transporte.

“Cuando Adrián ingresó a la universidad, yo me alegré muchísimo, durante esos años siempre se me venía a la mente apoyarlo para su transporte, y entendí que la manera en la que podía hacerlo era dándole el auto que tenía, así nace el hecho de podérselo regalar”, escribió en el documento.

En su versión, Marisel Linares señaló que la decisión quedó formalizada en septiembre de 2025 mediante una transferencia notarial y que el trámite de donación se efectuó el 18 de ese mes.

Con el fin de respaldar esa versión, presentó un documento que presuntamente acreditaba el trámite. Sin embargo, el notario a cargo del despacho donde se habría efectuado indicó que el oficio sería falso.

La revelación ha generado un nuevo frente en la investigación. El abogado Julio Mendoza indicó que la familia de Lizeth Marzano pedirá a la Ministerio Público verificar la autenticidad del documento.

“El documento presentado sería falso”, señaló el titular de la notaría mencionada en el trámite. En tanto, el abogado Julio Mendoza señaló que la familia de Lizeth Marzano considera necesario aclarar cómo se habría efectuado la transferencia del vehículo involucrado en el accidente.