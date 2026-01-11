En diálogo con Correo, el también director de la Cámara Internacional del Transporte confirmó el paro del jueves, 15 de enero, y explicó por qué no se radicaliza la medida, pese a la criminalidad que continúa creciendo ante la incapacidad del gobierno.

¿Qué esperan con este nuevo paro, teniendo en cuenta con las anteriores movilizaciones no hubo resultados?

Lo que estamos pidiendo es que se modifique el planeamiento, los resultados en cuanto a la prevención, la seguridad y la circulación de las unidades. Tampoco somos mezquinos, sabemos que las áreas de investigación dirigidas por el general (Víctor) Revoredo han avanzado. Pero la falta de prevención en todos los poderes del Estado está haciendo que los ataquen continúen, como si nada.

¿Qué tan grave es la situación de violencia en el transporte?

Estamos llegando a niveles peores que en la época del terrorismo. Estamos 10 de enero (ayer), y todos los días se han registrado atentados. En una semana ya hay dos ataques con granadas. Una con espoleta abierta, que no explotó, y otra que ha rebotado y explotó.

¿Este es el peor inicio de año para los transportistas?

Totalmente, porque además de la violencia, el cobro de los cupos se ha incrementado. El cobro era de 10 soles por unidad y ahora estas mismas bandas están pidiendo 20, 30 soles por unidad; sino seguirán atacando. Ya lo hemos comunicado a la Policía, ellos lo saben. Nos parece algo sorprendente la respuesta del primer ministro (Ernesto Álvarez), indicando que el paro del 15 es político.

¿Qué porcentaje de los transportistas está afectado con el flagelo?

El 80%. No hay empresa que se salve. Es como un monopolio del mal. Los criminales van agarrando a cada vez más empresas. Así es como se está manejando este maldito negocio criminal.

¿Cuántas empresas van a parar el 15 de enero?

Son al menos 230 empresas, cerca de 12 000 unidades. Teniendo en cuenta que son 22 000 las que circula en la ciudad, no sería mala idea que todos los grupos nos juntemos en una sola fecha, para que vea el Gobierno que este no es un tema político.

¿Han considerado hacer un paro de mayor duración teniendo en cuenta que el crimen no se detiene?

Nosotros no podemos hacer un paro indefinido porque prácticamente provocaríamos un cambio de Gobierno, lo que no es el objetivo de este de esta movilización.

El Gobierno ofreció desplegar policías en las unidades de transporte…

Primero, no se dan abasto. Son 22 000 unidades (de transporte). Y segundo, cuando hemos pedido la Policía y la Fuerza Castrense, nos dijeron que no había dinero, porque había que dar rancho (a los agentes). Pero cuando vas a una estación de tren (Metro de Lima), ves como a 30 militares ahí. ¿No pueden encargarse solo dos o tres y el resto que le dé más apoyo a las unidades de tránsito tradicionales? ¡Es una incoherencia!

¿Qué medida es más urgente para frenar esta criminalidad en el transporte?

Prevención, porque es la única forma que una investigación avance con tranquilidad, y de manera metódica, que no haya atentados todos los días. Lo peor de todo que estos ataques se están normalizando.

¿Todos los gremios se han sumado a la paralización?

Hay un grupo que están pensando en el 13 de enero. Estamos en conversaciones, pues la problemática es igual para todos. Acá no hay ningún interés político. En verdad, deseamos que el primer ministro se retracte o aclare lo dicho.

En algún momento mencionó que hay grupos que promueven el paro para acabar con las papeletas y otras situaciones que no les favorece. ¿se referías a alguien en específico?

Lo decía como una advertencia, para que no se teorice que este este paro es movilizado por sectores que no tienen que ver con el tema Todos tenemos que estar alineados con el mismo objetivo.