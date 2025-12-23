Con la cercanía de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) exhortó a la ciudadanía a comprar pirotécnicos únicamente en ferias autorizadas, a fin de reducir riesgos y garantizar la seguridad de las familias.

La entidad, adscrita al Ministerio del Interior, informó que actualmente más de 10 ferias cuentan con habilitación vigente para la comercialización de fuegos artificiales de uso civil en diversas regiones del país.

¿Dónde están ubicadas las ferias autorizadas?

De acuerdo con Sucamec, las ferias habilitadas se encuentran en las siguientes regiones:

Piura

Urbanización Miraflores V Etapa, distrito de Castilla

Calle Seis con Transversal Callao, distrito de Sullana

Lambayeque

Av. Antenor Orrego, cuadra 3, distrito de La Victoria (Chiclayo)

Lima Metropolitana

Av. Pachacútec 4953, pasaje San Francisco – Villa María del Triunfo

Jr. Tumbes 250-254-258 – Rímac

Av. Panamericana Norte, vivero municipal – Los Olivos

Av. Alfredo Mendiola cuadra 57, cruce con Av. Universitaria – Los Olivos

Ucayali

Av. Túpac Amaru s/n, A.H. Nueva Pucallpa – Manantay

Boulevard de Yarinacocha, plataforma 1 – Yarinacocha

Loreto

Av. Mariscal Cáceres 1101 – Iquitos

Arequipa

Campo Agrícola Av. Dolores s/n – José Luis Bustamante y Rivero

Mapa interactivo y nuevas evaluaciones

Sucamec precisó que ha recibido 19 solicitudes de habilitación de ferias especiales por estas fiestas, de las cuales ocho aún se encuentran en evaluación. En caso de ser aprobadas, estas se incorporarán al mapa interactivo en tiempo real, disponible las 24 horas en el portal institucional.

Este recurso digital permite a los ciudadanos ubicar rápidamente los puntos de venta autorizados y verificar que los productos cumplan con los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente.

Advertencia sobre pirotécnicos artesanales

La entidad reiteró su llamado a evitar la compra y manipulación de pirotécnicos no autorizados, especialmente los de fabricación artesanal, debido a su alta inestabilidad y falta de garantías, que pueden provocar accidentes graves, especialmente en menores de edad.

Sucamec subrayó que celebrar con responsabilidad es clave para prevenir tragedias durante las fiestas de fin de año.