El 52% de las mujeres de 15 a 49 años en el Perú sufrió alguna vez violencia por parte de su esposo o compañero, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Así lo dio a conocer la institución, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

El panorama es por demás preocupante si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2024, el 48,4% de las víctimas sufrió violencia psicológica o verbal, el 25,5% agresiones físicas y el 5,6%, violencia sexual.

En tanto, el 77,4% de las mujeres víctimas de violencia son divorciadas, viudas o separadas, mientras que el 45,3% son casadas o convivientes.

Insania

Las cifras recogidas por INEI revelan, además, la enorme brutalidad de los agresores en el país.

​El 22,7% de estas mujeres fue víctima de empujones o lanzamiento de objetos, y un 14,5%, de bofetadas o torceduras de brazo. Asimismo, el 12,2% de las afectadas fue golpeada con puño o con un objeto, y el 7,1% recibió patadas o fue arrastrada.

En tanto, el 2,7% de las indefensas víctimas sufrió intentos de estrangulamiento o quemaduras.

Pese a la gravedad de la situación, solo 47 de cada 100 mujeres víctimas de agresiones físicas buscan ayuda.

Esto podría explicar la alta tasa de víctimas mortales que se registran en el país. Las cifras revelan que, a lo largo del 2024, se registraron 154 feminicidios en el Perú, equivalente a 1 víctima por cada 100 mil mujeres.

El 38,3% de las víctimas tenían entre 18 y 29 años; el 24,7% entre 30 y 39, y el 19,5% entre 40 y 49 años. En tanto, el 7,1% fueron menores de 18 años, se informó.