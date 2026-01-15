El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el próximo lunes 19 de enero de 2026 se dará inicio al proceso de Matrícula Digital 2026, una modalidad que permitirá a las familias registrar solicitudes de vacante en instituciones educativas públicas focalizadas a través de una plataforma virtual.

Este mecanismo busca garantizar un proceso sencillo, seguro, ordenado y transparente, eliminando colas y trámites presenciales, y colocando a las familias y estudiantes en el centro del servicio educativo.

¿Dónde se aplicará la Matrícula Digital?

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, precisó que la Matrícula Digital 2026 se implementará en:

Las 7 UGEL de Lima Metropolitana

Lima Provincias: UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca

UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca Callao: UGEL Ventanilla y la Dirección Regional de Educación del Callao

UGEL Ventanilla y la Dirección Regional de Educación del Callao Arequipa: UGEL Norte, UGEL Sur y UGEL La Joya

UGEL Norte, UGEL Sur y UGEL La Joya Tacna: UGEL Tacna

UGEL Tacna Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto

La implementación será progresiva y estará enfocada en reducir barreras de acceso al sistema educativo público.

¿A quiénes está dirigido el proceso?

El proceso de matrícula está dirigido a:

Estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público

al sistema educativo público Estudiantes que realizarán traslado entre instituciones educativas de educación básica regular

Los alumnos que continúan en su misma institución educativa no deberán realizar este trámite digital, sino únicamente ratificar su matrícula por los canales establecidos por su colegio.

Acompañamiento y soporte a las familias

Con el objetivo de asegurar un proceso accesible y con enfoque de derechos, el Minedu desplegará equipos técnicos en las regiones focalizadas, que brindarán asistencia y soporte a las UGEL y acompañarán la atención directa a las familias.

Además, madres, padres y tutores contarán con un tutorial digital guiado, que permitirá realizar el registro paso a paso y con mayor seguridad.

Las solicitudes de vacante deberán realizarse exclusivamente a través del enlace oficial:👉 https://matriculadigital.pe/

Parte del Buen Inicio del Año Escolar 2026

La Matrícula Digital 2026 forma parte de las acciones del Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026, reafirmando el compromiso del sector Educación con la modernización de la gestión escolar y el acceso oportuno a una educación pública y gratuita.