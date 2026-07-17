Una compleja operación de aproximadamente ocho horas permitió reconstruir la mandíbula de Inés Valladolid Vega, paciente de 54 años, mediante un segmento de hueso, vasos sanguíneos y una porción de piel extraídos de su propia pierna.

La intervención fue realizada por un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud.

La paciente, natural de Piura, había perdido gran parte de la mandíbula debido a un fibroma osificante, tumor benigno que deterioró severamente el hueso y afectó su capacidad para hablar y masticar.

“Es un tipo de tumor que, si bien es benigno, se comporta como un cáncer y se va comiendo el hueso”, explicó Luis Castañeda Peralta, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del hospital Sabogal.

Los especialistas aplicaron una técnica de microcirugía conocida como peroné libre vascularizado, que consiste en trasladar un segmento del hueso de la pierna junto con su arteria y una isla de piel para reemplazar la zona afectada.

El injerto fue conectado a los vasos sanguíneos del cuello y fijado con placas y tornillos de titanio, utilizando guías quirúrgicas elaboradas con modelos impresos en 3D. Tras unos tres meses de osteointegración, la paciente podrá recibir sus implantes dentales definitivos.