El presidente del cuerpo médico del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), Yuler Abono Sánchez, denunció que él y otros profesionales de la salud han sido víctimas de amenazas luego de hacer pública la grave situación que atraviesa el hospital por la inoperatividad de equipos esenciales para la atención de pacientes con enfermedades cardíacas.

“De los 10 ecógrafos que tiene el INCOR, 9 están inoperativos”, advirtió el especialista durante una entrevista con Exitosa.

El presidente advirtió que esta deficiencia compromete seriamente los diagnósticos y procedimientos médicos en uno de los centros especializados más importantes del país.

Equipos inoperativos y atención en riesgo

Abono Sánchez, explicó que actualmente solo un ecocardiógrafo se encuentra funcionando, el cual debe ser compartido entre la sala de operaciones y los consultorios externos. El profesional indicó que la falta de equipo técnico, genera retraso en las atenciones y eleva el riesgo para los pacientes que requieren evaluaciones oportunas antes de una intervención quirúrgica.

“Es solo la punta del iceberg”, señaló, al precisar que la falta de equipamiento adecuado no es reciente y se arrastra desde hace varios años, pese a los reiterados pedidos del personal médico a las autoridades del instituto.

Denuncian amedrentamientos y presiones al personal médico

Tras exponer públicamente esta problemática, el presidente del cuerpo médico denunció que él y sus colegas comenzaron a recibir amenazas, así como actos de intimidación y chantaje, lo que ha generado un clima de temor dentro del establecimiento de salud.

“Los colegas nos hemos reunido, hemos reclamado y los colegas han sido amenazados, amedrentados, chantajeados; esa es la indignación que nos ha causado como cuerpo médico”, afirmó Abono Sánchez.

Cruce de versiones con la dirección del INCOR

Ante la grave denuncia, el actual director del INCOR, Luis Alberto Buleje, emitió un comunicado y negó que existan ecocardiógrafos malogrados. Sin embargo, su versión contradice lo evidenciado en un reportaje periodístico y los testimonios del propio personal médico.

Abono Sánchez también denunció que, como respuesta a sus reclamos, se intentó desacreditar su imagen mediante un video en el que se le vincula de manera indirecta con Sendero Luminoso, hecho que calificó como una maniobra para deslegitimar las exigencias del cuerpo médico.

Posible paro ante falta de soluciones

El titular del cuerpo médico advirtió que no es posible realizar cirugías cardiovasculares sin estudios ecocardiográficos adecuados, por lo que la continuidad de esta situación pone en peligro la vida de los pacientes. A ello se suma, dijo, una relación fracturada entre los trabajadores y la actual gestión del INCOR.

“Ya hemos hecho un plantón, ahora vamos a convocar a un paro”, anunció.

De concretarse la paralización, el personal médico exigirá cambios en la gestión y soluciones inmediatas para garantizar el funcionamiento del INCOR y la atención segura de los pacientes cardiovasculares.