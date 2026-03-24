Un despliegue policial realizado en horas de la madrugada culminó con la detención de nueve personas investigadas por integrar una organización criminal dedicada al sicariato y la extorsión. Las acciones se ejecutaron de forma paralela en nueve viviendas situadas en Lima y la provincia de Huaral.

Las autoridades identifican a esta red como una facción de “Los injertos de Lima cono norte”, grupo que habría dirigido sus actividades ilícitas desde el penal de Lurigancho junto a su presunto cabecilla, Efraín Daniel Fernández Marcelo.

Como parte de la estructura, Pepe Luis Espíritu Quispe, conocido como “Pepe”, cumplía el rol de operador en el exterior. Además, ocupaba la presidencia de una asociación de mototaxistas en Carabayllo, lo que le habría permitido acceder a información de numerosos conductores.

Según información policial, al menos 150 transportistas eran intimidados mediante mensajes con imágenes de armas y explosivos para forzarlos a entregar pagos desde 12 soles. El dinero era recolectado por personas cercanas al dirigente, de acuerdo con lo señalado por el general Manuel Lozada.