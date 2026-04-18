Una presunta organización criminal que operaba bajo amenazas a transportistas fue golpeada durante un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 22 inmuebles y la intervención de varios sospechosos. Según las investigaciones, la red era dirigida desde un penal de Puno.

Las autoridades identificaron como presunto cabecilla a Lucio Moreno Jaque, quien permanece recluido en dicho establecimiento penitenciario. Pese a estar preso, habría continuado coordinando las actividades ilícitas mediante comunicación con colaboradores en el exterior.

De acuerdo con las pesquisas, esta estructura delictiva funcionaba desde 2023 y logró recaudar más de dos millones de soles. El esquema de cobro contemplaba pagos semanales cercanos a mil soles, además de 20 soles por cada salida de vehículo.

Durante las diligencias se incautaron equipos de comunicación y otros objetos que serán incorporados a la investigación.