El menor de 14 años, reportado como desaparecido el 2 de agosto tras salir de su vivienda en Surco, permanece desde la noche del miércoles en el área de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer, en la región Tumbes, tras haber pasado por el área de Medicina Legal.

Panamericana Noticias informó que tras la denuncia por desaparición en el Perú, las autoridades ecuatorianas —a través de la Policía Nacional, la Dinapen y el consulado peruano en Cuenca— trabajaron de manera conjunta para ubicar y entregar al menor.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú se comunicaron con el cónsul peruano en Cuenca, Rodolfo Hugo Castro Valcárcel, con el fin de gestionar la emisión de un salvoconducto que permitiera el traslado del menor hasta la frontera y su posterior entrega a las autoridades peruanas.

La madre del menor llegará a Tumbes en las próximas horas, ya que el primer vuelo está programado para las 11:00 a.m.

Como se recuerda, en Ecuador también fue detenido el padre del menor, Jhon Jairo Correa Arango, acusado de presentar documentación falsa para salir del país. No obstante, el Puente Internacional carece de un control migratorio estricto debido al libre tránsito que tienen peruanos y ecuatorianos para desplazarse entre ambos países.

La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer (MIMP) ha iniciado una investigación para esclarecer cómo logró salir del país el adolescente junto a su padre y determinar la modalidad utilizada para el traslado.