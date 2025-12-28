La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el reglamento del Metropolitano sí permite el traslado de mascotas, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un pasajero obligado a descender de una unidad junto a su perro la noche del 25 de diciembre.

El caso generó revuelo en redes sociales y generó cuestionamientos hacia la actuación del personal del sistema de transporte, puesto que el can se encontraba dentro de una mochila transportadora que no generaba mayores inconvenientes a los usuarios.

De acuerdo con los registros difundidos por testigos, el joven abordó el bus con su mascota sin que se le hiciera ninguna observación al momento de ingresar. Sin embargo, ya durante el trayecto, una pasajera reclamó por la presencia del perro, lo que derivó en la intervención del personal operativo.

Tras la discusión, se ordenó que el joven y su mascota descendieran del vehículo, decisión que provocó que todos los pasajeros fueran obligados a bajar debido a que se trataba del último servicio de la jornada.

ATU se pronuncia

Ante la polémica, la ATU emitió un comunicado para precisar que las mascotas pueden viajar en el Metropolitano, siempre que se utilicen transportadores adecuados que garanticen la seguridad del animal y de los demás pasajeros.

La entidad también recordó que la normativa recomienda realizar este tipo de traslados en horarios de menor afluencia, específicamente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., con el fin de evitar aglomeraciones y reducir riesgos.