Aunque la Ampliación Norte del Metropolitano fue puesta en funcionamiento de manera parcial hace dos años, más de diez estaciones situadas en Los Olivos, Independencia, Comas y Carabayllo continúan sin operar. Revisa cuándo se prevé su apertura y qué requisito aún falta para que inicien actividades.

En la actualidad, el proyecto impulsado por el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuenta únicamente con cuatro estaciones y una terminal en operación. Las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas funcionan desde 2023, mientras que la terminal Chimpu Ocllo fue inaugurada hace un año.

En declaraciones a la agencia Andina, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, señaló que la ampliación del servicio en el norte de la capital debía concretarse tras la adquisición de buses adicionales, proceso que hasta ahora no se ha realizado.

Explicó que, para que la Municipalidad Metropolitana de Lima incremente su flota, resulta indispensable que el Banco Mundial otorgue un crédito que permita la adquisición de nuevas unidades destinadas a reforzar el servicio.

“Desde finales del 2024, nosotros iniciamos el contacto con el Banco Mundial y ya tenemos la viabilidad de un crédito para concretar la ampliación de la flota, así como el mejoramiento de todo el Metropolitano, desde Matellini hasta Naranjal, para que quede tan nuevo como la ampliación (Norte) que en ese momento tenemos“, señaló Hernández.

Dicha ampliación está prevista debido a que, aunque los buses recorren todo el tramo de la ampliación, solo se detienen para recoger y dejar pasajeros en cinco de las 18 paradas. Hacerlo en todas, advirtió, reduciría la eficiencia del servicio.

"La falta de vehículos hace que no sea lo más eficiente operar en este momento todas las estaciones, porque al hacer eso lo que habría es que el vehículo terminaría demorando mucho más tiempo en poder ejecutar el servicio“, agregó.

La ATU indicó que, una vez obtenido el crédito del Banco Mundial, se prevé la adquisición de 60 buses, lo que permitirá atender adecuadamente la demanda en este sector.

De acuerdo con Hernández, el préstamo ya está asegurado tras haberse cumplido los procedimientos institucionales, y únicamente restan definir los detalles del desembolso.

El crédito referido alcanza los US$100 millones y también estará destinado a financiar el mantenimiento de la infraestructura del Metropolitano, como estaciones, puertas, ascensores y la red eléctrica, entre otros componentes.