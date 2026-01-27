Dos niñas de 9 y 10 años resultaron gravemente heridas tras caer del tercer al segundo nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú, ubicada en el distrito de Mi Perú, en la región Callao.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 26 de enero, alrededor de las 8:20 a.m., mientras las menores se encontraban jugando en la estructura de la plaza.

Rejilla metálica habría cedido

De acuerdo a la información de Panamericana TV, las niñas estaban cerca de unas rendijas o rejillas metálicas ubicadas en un nivel elevado de la plaza, cuando una de estas estructuras cedió bajo su peso, provocando la caída hacia el área del auditorio municipal.

El impacto dejó a ambas menores con lesiones de consideración, lo que motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Traslado a centros de salud

Las niñas fueron trasladadas inicialmente al Hospital de Ventanilla. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fueron referidas al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde reciben atención médica especializada.

Personal de Serenazgo de Mi Perú acudió de inmediato al lugar para brindar auxilio y asegurar la zona tras el accidente.

Versión municipal e investigación

La Municipalidad de Mi Perú emitió un comunicado en el que señaló que las rejillas metálicas se encontraban aseguradas. No obstante, tras revisar las cámaras de seguridad, se habría detectado que niños retiraron la seguridad de estas estructuras la noche anterior al accidente.

Las autoridades municipales indicaron que el caso se encuentra en investigación para determinar responsabilidades y evaluar el estado de la infraestructura.