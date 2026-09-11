La Superintendencia Nacional de Migraciones suspenderá temporalmente el servicio de emisión de pasaportes electrónicos durante la madrugada de este domingo 13 de setiembre. La interrupción se aplicará en todas sus sedes a nivel nacional, incluido el punto de atención ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La medida responde a trabajos de mantenimiento que se realizarán sobre la infraestructura tecnológica donde se encuentra alojado el servicio de pasaporte electrónico. Por ello, las personas que tengan previsto realizar este trámite deberán considerar el horario en que no estará disponible.

¿En qué horario se suspenderá el servicio?

La interrupción comenzará a las 00:00 horas del domingo 13 de setiembre y se extenderá hasta las 4:00 horas del mismo día. Durante esas cuatro horas no se podrán realizar los servicios vinculados con la emisión de pasaportes electrónicos.

Migraciones explicó que el mantenimiento forma parte de trabajos programados sobre el alojamiento de su infraestructura tecnológica. La entidad informó que estas labores requieren suspender temporalmente las operaciones relacionadas con la emisión del documento.

📢#Atención | La Superintendencia Nacional de Migraciones informa lo siguiente: pic.twitter.com/wBOlEvkVej — Migraciones Perú (@MigracionesPe) September 11, 2026





¿Qué pasará en el aeropuerto Jorge Chávez?

La suspensión también alcanzará al servicio de emisión de pasaportes electrónicos disponible en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por ese motivo, los pasajeros que necesiten realizar este trámite durante la madrugada deberán tomar en cuenta la interrupción.

La entidad recomendó a quienes tengan previsto acudir al terminal aéreo para gestionar su pasaporte que adopten las previsiones necesarias. Una vez concluido el periodo de mantenimiento, el servicio continuará con su atención habitual.